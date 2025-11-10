T.C. KAYSERİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Silahla Tehdit, Basit Yaralama suçlarından Mahkememizin 01/07/2025 tarih ve 2023/105 esas 2025/473 karar sayılı kararıyla sanık ABDUL MONAEM MOBAIED hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, tüm aramalara rağmen sanığın adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince gerekçeli karar ve sanık Husam Elhamşu tarafından verilen istinaf başvuru dilekçesinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.