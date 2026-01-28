T.C. KAYSERİ 10. AİLE MAHKEMESİ

DAVACI: AYCAN NAYIR-22694255566 T.C. Kimlik nolu,

VEKİLİ: Av. FERHAT SEYHAN - [16965-69386-53520] UETS

DAVALI: ŞÜKRÜ NAYIR-27901875728 T.C. Kimlik nolu,

DAVA: Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ: 30/09/2024

Mahkememizde davacı Aycan NAYIR tarafından davalı Şükrü NAYIR aleyhine 30/09/2024 tarihinde çekişmeli boşanma davası açılmış olup, mahkememizce Davalı Şükrü NAYIR'ın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ve aynı zamanda mernis adresinin de olmaması sebebiyle "ADRESİ MEÇHUL" kabul edilerek, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşması 15/04/2026 günü saat 09:30'a bırakılmış olup; H.M.K 139. Maddesi uyarınca "sulh için gerekli hazırlığı yapmaları; duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; HMK 150 gereği mazeretsiz olarak tarafların duruşmaya katılmaması veya taraflardan birinin duruşmaya katılarak davayı takip etmediğini açıklaması halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı; davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları," TK 31. Maddeye göre ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebliğ yapılmış sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.