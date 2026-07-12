T.C. KAYSERİ 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin ön inceleme tutanağı itibariyle, davanın taraflarının davacısının T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü davalılarının Fatih Sümer, Ahmet Küçükersöz, Ahmet Küçükersöz, Ahmet Özsoy, Fatma Avcı, Mustafa Sümer, Nuh Sümer, Temel Sümer, Yeğane Aydoğan, Yıldıray Küçükersöz, Yılmaz Küçükersöz olduğu, davanın tapu iptali ve tescil ile daha önce kamulaştırılmış alanın kadastro çalışmasından dolayı başka parsel ve davalılar adına kaydı nedeniyle tapu iptali ve davacı kurum adına tescili talepli dava olduğu, tahkikat duruşma gününün 01/12/2026 günü saat:10:45 olduğu, duruşmaya katılmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu;

25/05/1952 doğumlu, Mehmet oğlu MUSTAFA SÜMER ( T.C.********686)'e İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.