T.C. KAYSERİ 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 16/04/2024 tarih ve 2023/101 ESAS-2024/184 KARAR sayılı ilamı ile MÜŞTEKİ ZERMİNE MUHAMMEDİ, Şemsimed ve Mahva kızı, 01/07/2001 BADAKSHAN doğumlu, SANIK HAMİDULLAH YUSUFI, Taj Mohammad ve Fatima oğlu, 03/04/2002 BADAKHSHAN doğumlu sanık hakkında TCK'nun 134/1-1 cümle maddesi uyarınca neticeten 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA KARAR verilerek bu cezasına ilişkin HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR verildiği, yine sanık hakkında TCK'nun 107/1 maddesi uyarınca neticeten 10 AY HAPİS VE 80 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA KARAR verilerek bu cezasına ilişkin HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği ve tüm aramalara rağmen sanığın ve müştekinin adresi tespit edilemediğinden tebliğinin ilan yoluyla yapılmasına karar verilmiş olmakla;

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine aynı yasanın 31 inci maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmesi koşuluyla zabıt katibine yapılacak bir beyanla, tutuklu veya hükümlü olarak Ceza İnfaz Kurumu veya tutukevinde bulunulması halinde Ceza İnfaz Kurumu veya Tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek KAYSERİ Ağır Ceza Mahkemesince İTİRAZ yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 02.03.2026