DAVACI : Dilek Koç

DAVALILAR :Atakan Millidere, Hakan Millidere, Onur Millidere, Tayfun Millidere, Adil Kaçın, Güllü Ava

DAVA :Nüfus (Diğer Kayıtlarının Düzeltilmesi)

DAVA TARİHİ : 12/12/2023

Davacı Dilek KOÇ vekili tarafından Davalılar aleyhine mahkememizde açılan nüfus davasında, yukarıda isimleri yazılı bulunan davalılara tebligat yapılamadığı ve yapılan tüm adli ve idari araştırmalar sonucunda davalıların adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, mahkememizin 11/07/2026 tarih ve 2022/214 Esas, 2026/298 Karar sayılı ilamı ile "... 1-Davanın kabulü ile; .... Dilek Koç'un nüfus kaydında annesinin Ayşe olmadığı ve aralarında soy bağı ilişkisi olmadığının tespitine; ... Dilek Koç'un ANNE ADININ KİRAZ OLARAK DÜZELTİLMESİNE, işbu metnin ilanından 7 gün sonra başlayacak 2 hafta içerisinde yukarıda isimleri yazılı bulunan davalıların istinaf kanun yoluna başvurma hakkının olduğu, taraflarca istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği hususu, Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 24/11/2026