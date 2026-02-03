T.C. KAYSERİ 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizde Dolandırıcılık suçundan sanık olarak yargılanan Ömer ADIYAMAN hakkında mahkememizin 21/10/2025 tarih ve 2024/863 Esas, 2025/792 Karar sayılı kararı ile ;

Sanık Ömer ADIYAMAN'ın üzerine atılı dolandırıcılık suçundan TCK'nın 157/1. 1 YIL HAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 5 gün adli para cezasının paraya çevrilerek 100,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin UYGULANMASINA, TCK'nun 58/6 maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE, Kayseri 2. İnfaz Hakimliğinin 2021/2581 Esas sayılı sayılı dosyasına koşullu salıverme yönünden İHBARDA BULUNULMASINA , toplam 1.475,00 TL yargılama giderinin sanıktan TAHSİLİNE karar verilmiş olup,

Yapılan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Zübeyir ve Döndü oğlu 18/12/1981 D.lu sanık Ömer ADIYAMAN 'a gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmış olup, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmekle ,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı , tebliğden itibaren CMK’nun 272/1 ve 273/1-2 maddesi gereğince 2 HAFTA içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulabileceğine, olduğuna, istinaf talebinin mahkememize verilmek veya mahkememize gönderilmek üzere hakim havaleli bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilerek hakime tasdik ettirmekle veya ilgilinin ceza evinde olması halinde ceza evi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle mümkün ve geçerli olacağına , aksi taktirde hakkındaki kararın kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.