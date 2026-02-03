T.C. KAYSERİ 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizde Hakaret ve Tehdit suçundan sanık olarak yargılanan Münire DURAN hakkında mahkememizin 27/11/2025 tarih ve 2024/986 Esas, 2025/942 Karar sayılı kararı ile ;

Sanık Münire DURAN hakkında Basit Tehdit suçundan TCK ' nun 106/1-3 cümlesi uyarınca açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda sanığın CMK ' nun 223/2-a.md. uyarınca BERAATİNE karar verilmiş olduğu,

Sanık Münire DURAN'ın kamu görevlisine karşı hakaret suçunu işlediği sabit görülmekle 5237 Sayılı TCK.' nun 125/1-3-a maddesi uyarınca sanığın neticeten 10.600,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, CMK. 231/5-6 maddesi uyarınca sanık hakkında kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, sanığın 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, karar verilmiş olup

Yapılan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Ahmet ve Güllü kızı, 02/08/1998 D.lu, müşteki Beyza YILDIZ 'a gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmış olup, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmekle ,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı Adli Para cezasına dair hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yönünden adli para cezasının miktarı itibari ile KESİN, beraat kararı yönünden CMK’nun 272/1 ve 273/1-2 maddesi gereğince 2 HAFTA içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulabileceğine, istinaf merciinin Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi olduğuna, istinaf talebinin hükmü veren mahkeme olarak mahkememize verilmek veya mahkememize gönderilmek üzere hakim havaleli bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilerek hakime tasdik ettirmekle veya ilgilinin ceza evinde olması halinde ceza infaz kurumu veya tutuk evi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle mümkün ve geçerli olacağına, aksi taktirde sanık hakkındaki kararın kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.