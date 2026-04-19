T.C. KAYSERİ 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/02/2026 tarihli ilamı ile "İştirak Halinde Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlığa Teşebbüs" suçundan TCK'nun 142/2.h.2, 35, 53/1 ve 58 maddeleri gereğince atılı suçtan sanığa BERAAT kararı verildiği Muhmud ve Meryem oğlu, 01/01/2000 doğumlu, Suriye nüfusuna kayıtlı AHMED ALKHALAF tüm aramalara rağmen bulunamamıştır, Gerekçeli Karar ve Cumhuriyet Savcısnın İstinaf Talebi tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Karara karşı istinaf hakkı bulunup gerekçeli kararın tebliğ tarihini takip eden ilk gün başlamak kaydı ile iki hafta içinde mahkememize vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği, istinaf talebine cevap vereebileceği kanun yoluna başvuruda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 16.04.2026