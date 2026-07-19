T.C. KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , FATMA EBÇEM, FATMA ÖZDİN ŞEN, GÖNÜL ÖZDİN, GÜLHANIM ÖZDİN, İSMAİL ÖZDİN, KADİR ÖZDİN, MURAT ÖZDİN, NURCAN MOLU, NURGÜL YALÇIN, SEMRA ALE, TUNCAY ÖZDİN, TURGAY ÖZDİN, TURGUT ÖZDİN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen Dursun ve Gülhanım'dan olma 01/03/1963 doğumlu davalı TURGUT ÖZDİN'E dava dilekçesi ve duruşma gününün Türkiye Genelinde yayınlanan tirajı ellibinin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan,

Davacı tarafça davaya konu olan; Kayseri İli, Talas İlçesi, Sosun Mahallesi 2524 Ada 3 Parsel sayılı parselde bulunan taşınmaz ve Kayseri İli, Talas İlçesi, Sosun Mahallesi 2526 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazda ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olduğundan, davalı TURGUT ÖZDİN'E duruşmanın atılı bulunduğu 01/12/2026 günü saat 09:30'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde duruşmanın yokluğunda yapılarak davanın yokluğunda karara bağlanacağı, 7201 sayılı tebligat yasasının 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.07.07.2026