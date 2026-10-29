T.C. KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen Mustafa Şahap ve Şükriye'den olma 25/08/1950 doğumlu davalı AYHAN SİNAN SİCİMOĞLU ve Mustafa Şahap ve Şükriye'den olma 20/08/1954 doğumlu davalı MUZAFFER SİCİMOĞLU'na dava dilekçesi ve duruşma gününün AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ yayınlanan tirajı ellibinin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan,

Davacı tarafça davaya konu olan; Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Pervane mahallesi 4780 ada 7 parsel sayılı taşınmazda ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olduğundan, davalılar Ayhan Sinan Sicimoğlu, Muzaffer Sicimoğlu'nun duruşmanın atılı bulunduğu 07/01/2027 günü saat 10:50'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde duruşmanın yokluğunda yapılarak davanın yokluğunda karara bağlanacağı, 7201 sayılı tebligat yasasının 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 26.10.2026