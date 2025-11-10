T.C. KAYSERİ 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/09/2025 tarihli ilamı ile hakkında TCK'nun 292/1 maddesi gereğince neticeten 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Süleyman ve Nazmiye oğlu, 01/09/1969 doğumlu, Kayseri ili, Hacılar İlçesi, Orta Mahalle nüfusuna kayıtlı AHMET TUĞRUL'a kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 04.11.2025