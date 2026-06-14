T.C. KAYSERİ 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizde kasten yaralama suçundan sanık olarak yargılanın Murat ÇELİK hakkında mahkememizin 02/02/2026 tarih ve 2025/348 Esas, 2026/118 Karar sayılı kararı ile ;

Sanık Murat ÇELİK 'in kasten yaralama suçunu işlediği sabit görülmekle ; 5237 sayılı TCK.' nun 86/2-2, 86/3-a, 29, 62/1, 52/2, 52/4 maddeleri gereğince sanığın neticeten 25.200,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 1.470,00TL yargılama giderinin sanıklardan eşit olarak tahsiline karar verilmiş olup,

Yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen Ali ve Mihriban oğlu, 15/06/1999 D.lu, 'a Murat ÇELİK 'e gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmış olup, tebliğin gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmekle,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına , tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulabileceğine, istinaf merciinin Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi olduğuna, istinaf ve itiraz talebinin hükmü veren mahkeme olarak mahkememize verilmek veya mahkememize gönderilmek üzere hakim havaleli bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilerek hakime tasdik ettirmekle veya ilgilinin ceza evinde olması halinde ceza infaz kurumu veya tutuk evi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle mümkün ve geçerli olacağına , aksi taktirde sanık hakkındaki kararın kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.