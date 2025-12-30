T.C. KAYSERİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan dava nedeniyle mahkememizin 2024/327 Esas sayılı dosyasında dava konusu olan Kayseri ili Melikgazi İlçesi, Eğribucak mahallesi, eski 848 ada 16 parsel yeni 10254 ada 36 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan "Osman Çocukları; Recep, Mehmet, Emine, Hasibe" ve "Osman karısı; Hasibe" hissesi yönünden hak iddia edenlerin kayıt ve belgeleri ile birlikte mahkememizin 2024/327 esas sayılı dosyasına 6 ay içerisinde müracaat etmeleri, aksi takdirde bu taşınmaz ve kişiler yönünden herhangi bir kimsenin hak iddia etmemiş sayılacağına karar verileceği hususu ihtar ve 2. Kez ilan olunur.