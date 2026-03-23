T.C. KAYSERİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

16.12.2025

Sayı: 2025/880 Esas 

YUSUF ŞAHBAZOĞLU ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NUSRET ŞAHBAZOĞLU gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16.12.2025

 

GAİP

TC KİMLİK NO: 49621142492

ADI SOYADI: NUSRET ŞAHBAZOĞLU

BABA ADI: ŞAHBAZ

ANA ADI: GÜLPERİ

DOĞUM TARİHİ: 01/03/1938

DOĞUM YERİ: SİVAS

