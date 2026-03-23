24-03-2026 00.00
İ L A N
T.C. KAYSERİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
16.12.2025
Sayı: 2025/880 Esas
YUSUF ŞAHBAZOĞLU ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NUSRET ŞAHBAZOĞLU gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16.12.2025
GAİP
TC KİMLİK NO: 49621142492
ADI SOYADI: NUSRET ŞAHBAZOĞLU
BABA ADI: ŞAHBAZ
ANA ADI: GÜLPERİ
DOĞUM TARİHİ: 01/03/1938
DOĞUM YERİ: SİVAS
