T.C. KAYSERİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Derya Yurdakul tarafından davalılar ve dahili davalı Mehmet oğlu Mustafa Kılınç (329******52) hakkında açılan geçit hakkı kurulması davasının yapılan yargılaması sırasında mahkememizce verilen karar gereğince ;

Davanın kabulü ile; ölü tapu maliki Ömer Ahmet Beyan mirasçıları dahili davalılar adına kayıtlı Kayseri ili Kocasinan ilçesi Kemer mahallesi 8552 ada 77 parsel ve dahili davalı Mustafa Emre adına kayıtlı Kayseri ili Kocasinan ilçesi Kemer mahallesi 8555 ada 10 parsel sayılı taşınmazlar aleyhine, davacı adına kayıtlı Kayseri ili Kocasinan ilçesi Kemer mahallesi 8552 ada 8 parsel sayılı taşınmaz lehine fen bilirkişisi Altan Uygun tarafından hazırlanan 11/11/2025 tarihli bilirkişi raporunda yer alan 8552 ada 77 nolu parsel içerisinde krokide A harfi ile gösterilen 3 metre genişliğinde 91,21 metre uzunluğunda ve 279,16 m²'lik güzergah ile 8555 ada 10 parsel içerisinde krokide B harfi ile gösterilen 3 metre genişliğinde 134,83 metre uzunluğunda ve 404,44 m²'lik güzergah olmak üzere (A+B=683,63 m²)683,63 m²'lik güzergah üzerinden geçit hakkı tesisine şeklinde karar verildiğinden tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen davalı Mehmet oğlu Mustafa Kılınç'a gerekçeli kararın gazete yoluyla ilanen tebliğine karar verilmiş olup tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.