T.C. KAYSERİ 4. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Kayseri 4. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2025/252 Esas sayılı dosyasında şikayetçi Mustafa Köse'nin 11/08/2025 tarihli dilekçesinde özetle Denizbank A.Ş Kayseri Organize Sanayi Şubesi'ne ait 03/07/2025 keşide tarihli 425.000,00 TL bedelli ve 2001925 seri nolu çekin karşılıksız çıkması nedeniyle Trabzonlular Otomotiv Lastik ve Yedek Parça Ticaret ve San. Ltd. Şti yetkilisi Alı Khanı'nin cezalandırılmasını talep etmiştir.

Mahkememizce yapılan tebligatların bila ikmal iade dönmesi üzerine yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin bilinmemesi nedeniyle duruşması 07/04/2026 günü saat 09:29'a bırakılan dosyamızda ''CMK'nın 195 ve İİK'nun 349. maddeleri gereğince suçtan savunmanızın alınması için belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilerek karar verileceği'' hususları işbu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra sanık Alı Khanı'ye tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.