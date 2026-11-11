T.C. KAYSERİ 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı BİROL ÜNAL tarafından davalılar ve davalı Mehmet kızı Fatma Ünal (530******74) ile davalı Salim kızı Hatice Ünal (204******02) hakkında açılan muhdesat aidiyetinin tespiti davasının yapılan yargılaması sırasında mahkememizce verilen karar gereğince ;

Açılan davanın hak düşürücü sürenin geçmiş olması nedeniyle HMK 114/2 ve 115/2 maddeleri gereğince usulden reddine şeklinde karar verildiğinden ve davacı vekili tarafından istinaf edildiğinden tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen davalı Mehmet kızı Fatma Ünal ve davalı Salim kızı Hatice Ünal'a gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin gazete yoluyla ilanen tebliğine karar verilmiş olup tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.