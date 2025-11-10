T.C. KAYSERİ 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dolandırıcılık suçundan sanık Halil ve Kıymet oğlu,30/08/1981 Eyüp doğumlu sanık Haldun BALLIBABA hakkında verilen mahkememizin 27/10/2025 tarih ve 2025/372 Esas, 2025/478 sayılı Karşı Görevsizlik kararı ,Sanığın dosyadaki "Gaziosmanpaşa Minibüsçüler derneği No:85 Halitpaşa cad.Ergüden İşh. D:3 İstanbul" adresine tebliğ yapılamamış ve yeni adresi de tespit edilememesi nedeniyle görevsizlik kararının sanığa ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince görevsizlik kararının İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde mahkememize bizzat yada bulunduğu yer adliyesi nöbetçi mahkeme kanalıyla Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi verebileceği, ilanen tebliğ olunur.30/10/2025