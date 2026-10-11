T.C. KAYSERİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan davacı Ulaştırma Bakanlığı tarafından davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle; bütün aramalara rağmen tebliğe yarar açık adresi tespit edilemeyen 396.....318 T.C. Kimlik numaralı Kemal ve Arzu oğlu 08/06/1929 Himmetdede doğumlu davalı ŞEHABETTİN GÜDEN ve 395.....484 T.C.Kimlik numaralı Şehabettin ve Zeliha kızı 27/05/1967 Kayseri doğumlu davalı NURTEN GÜDEN'e, dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden,

HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 147. maddesi gereğince, mahkememiz dosyasının duruşmasının bırakıldığı 05/11/2026 günü saat:09:50'de Kayseri 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılacak duruşma için; belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur. 29/09/2026