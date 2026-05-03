T.C. KAYSERİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Öz-Ka İnşaat tarafından davalı Serdal Aytekin'in (Ali ve Ayşegül oğlu, 18/12/1980 d.lu (225******36)) hissedarı olduğu Yıldırım Beyazıt Mh. 8497 ada 10 parselde kayıtlı taşınmazda bulunan ipoteğin kaldırılması davası açılmış olup,

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen ve MERNİS'de kayıtlı yurt içi/yurt dışı adreslerinize dava dilekçesi ve duruşma gününün bildirilmesine ilişkin davetiyeler çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu bağlamda, iş bu ilanın tebliğinden itibaren geçerli olmak üzere 2 hafta içerisinde davaya ve bilirkişi raporlarına karşı mahkememize cevap verebileceğiniz, delillerinizi sunabileceğiniz ve işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyanın duruşma gününün 20/05/2026 günü saat 11:40 olduğu, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporları ile duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 22/04/2026