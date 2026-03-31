T.C. KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİ

DAVACI : DILAFRUS YULDASHEVA-99*******84

DAVALI : HUSAIN OVEZOV-99******20 - TÜRKMENİSTAN ÜLKESİ

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma

(Çekişmeli))

DAVA TARİHİ : 18/06/2021

Davalı adına yapılan yurt dışı tebligatına 2021 yılından bu yana cevap verilmediği, davalının tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi ve kayıtlı mernis adresinin bulunmadığı, davalının adresi meçhul sayılarak, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince davalı HUSAIN OVEZOV'a dava dilekçesi ve yeni duruşma günü ile saatinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı tarafından davalı El Hassanıa Jouha aleyhine mahkememizin yukarıdaki esası yazılı dosyasında Boşanma (çekişmeli) davası açılmış olup, davacı dava dilekçesinde özetle; davalı ile 8 yıl önce evlendiklerini, müşterek 3 çocuklarının olduğunu, Davalı ile Türkmenistan'da evlendikten sonra Türkiye ülkesine geldiklerini, Bir müddet Türkiye'de yaşadıktan sonra davalının kendisini ve çocuklarını Türkiye'de bırakarak gittiğini, 3 yıldır ayrı yaşadıklarını bu nedenle boşanmalarına karar verilmesini, müşterek çocukların velayetinin kendisine verilmesini, müşterek çocuklar için ayrı ayrı 500,00-TL'den toplam 1.500,00-TL nafakasının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yazılı yargılamaya tabi olan iş bu dosyada; davalı taraf olarak "Dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz. Süresinde cevap verilmemesi halinde dilekçedeki iddia edilen vakaları inkar etmiş sayılacağınız. Koşullara göre cevap dilekçesini süresi içinde hazırlanmasının zor yahut imkansız olduğu hallerde, cevap süresinin bitiminden itibaren bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği HMK 122, 127 ve 128 maddeleri gereğince tarafınıza ihtarı" hususlarının ilanen tebliği ile yapılmış sayılacağı, tarafınıza ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Boşanma davasının duruşması 07/07/2026 günü saat 10:55'e talik edilmiş olup; Önümüzdeki celsenin tahkikat ve sözlü yargılama duruşması olduğu, duruşmaya katılmayanların yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sonra erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçilebileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve yokluklarında hüküm verilebileceği hususu davalıya ihtar ve ilanen tebliğ olunur.