T.C. KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİNDEN

Davacı NİGAR ÖZ tarafından açılan Tapu iptali ve tescil davasının yapılan istinaf başvuruusu sonucu verilen karar sonunda;

İlk derece mahkemesince yapılan aramalara rağmen bulunamayan davalılar Mehmet ÖZ ve Fazilet TAŞKIN'a tebligat yapılamadığından ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup dairemize ait gerekçeli kararın hüküm fıkrası uyarınca;

1-Ürgüp 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/07/2023 tarih 2021/391 Esas 2023/324 Karar sayılı kararına karşı davalılar vekilince yapılan istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b-1. maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-Alınması gerekli 18.247,65 TL karar harcından 4.562,00 TL harcın mahsubu ile eksik kalan 13.685,65 TL istinaf karar harcının davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

3-Yapılan istinaf masraflarının istinaf eden davalılar üzerinde bırakılmasına,

4-Kararın dairemizce taraflara tebliğine,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda HMK'nun 361/1. maddesi uyarınca kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ve bu süreden sonra 2 hafta içinde temyiz edilmemesi halinde dosyanın ilk derece mahkemesince kesinleştirileceği hususu davalılar MEHMET ÖZ ve FAZİLET TAŞKIN 'a ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 27/10/2025