Resmi İlanlar
T.C. KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİNDEN
İ L A N
ESAS NO: 2025/1690 Esas
KARAR NO: 2025/1714
Davacı NİGAR ÖZ tarafından açılan Tapu iptali ve tescil davasının yapılan istinaf başvuruusu sonucu verilen karar sonunda;
İlk derece mahkemesince yapılan aramalara rağmen bulunamayan davalılar Mehmet ÖZ ve Fazilet TAŞKIN'a tebligat yapılamadığından ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup dairemize ait gerekçeli kararın hüküm fıkrası uyarınca;
1-Ürgüp 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/07/2023 tarih 2021/391 Esas 2023/324 Karar sayılı kararına karşı davalılar vekilince yapılan istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b-1. maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,
2-Alınması gerekli 18.247,65 TL karar harcından 4.562,00 TL harcın mahsubu ile eksik kalan 13.685,65 TL istinaf karar harcının davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
3-Yapılan istinaf masraflarının istinaf eden davalılar üzerinde bırakılmasına,
4-Kararın dairemizce taraflara tebliğine,
Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda HMK'nun 361/1. maddesi uyarınca kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir.
İş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ve bu süreden sonra 2 hafta içinde temyiz edilmemesi halinde dosyanın ilk derece mahkemesince kesinleştirileceği hususu davalılar MEHMET ÖZ ve FAZİLET TAŞKIN 'a ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 27/10/2025