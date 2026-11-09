T.C. KDZ. EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizden verilen 14/10/2026 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile davanın kısmen kabulü ile Dava konusu Zonguldak ili Kozlu ilçesi 127 ada 23 parsel ve 136 ada 7 parsel yönünden feragat nedeniyle reddine, Dava konusu Zonguldak ili Ereğli ilçesi, Bağlık Mahallesi 80 ada 44 parsel ile Zonguldak ili Kozlu ilçesi 131 ada 38 parsel, 131 ada 7 parsel, 139 ada 1 parsel, 143 ada 103 parselde kayıtlı taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, dava konusu taşınmazların miras yolu ile intikal eden taşınmazlar niteliğinde olduğu anlaşılmakla 16/07/2026 tarih 7589 sayılı yasa ile değişen 2004 sayılı İcra İflas Kanun'un 114.maddesi gereğinceilksatışın hissedarlar arası açık artırma yoluyla yapılmasına, ilk satıştan sonuç alınamaması halinde ikinci satışın yasa hükmü gereği genel umuma açık olacak şekilde açık artırma yoluyla yapılmasına, satış bedelinin veraset ilamındaki vetapu kaydındaki hisseler ve paylar oranında taraflara paylaştırılmasına karar verildiği, adres araştırmasından netice alınamayan Vayit ve Yeter'den olma, 09/08/1969 Kozlu doğumlu Gülüzar Sarı'ya gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.