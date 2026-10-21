T.C. KDZ.EREĞLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememize görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaip olduğu iddia edilen aşağıda bilgileri yazılı kişi hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle NECATİ ÖNDER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20.08.2026



GAİP TC KİMLİK NO : 34610309680

ADI SOYADI : NECATİ ÖNDER

BABA ADI : HARUN

ANA ADI : HACER

DOĞUM TARİHİ : 11/08/1934

DOĞUM YERİ : ORTAKÖY

İKAMETGAH ADRESİ : OrtaköyEreğli/Zonguldak