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T.C. KDZ.EREĞLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

22-10-2026 00.00
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İ L A N

 

T.C. KDZ.EREĞLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

Sayı : 2026/692 Esas 

20.08.2026

 

 

GAİPLİK 1. İLAN

Mahkememize görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaip olduğu iddia edilen aşağıda bilgileri yazılı kişi hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle NECATİ ÖNDER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20.08.2026


GAİP TC KİMLİK NO : 34610309680
ADI SOYADI : NECATİ ÖNDER
BABA ADI : HARUN
ANA ADI : HACER
DOĞUM TARİHİ : 11/08/1934
DOĞUM YERİ : ORTAKÖY
İKAMETGAH ADRESİ : OrtaköyEreğli/Zonguldak

#İlangovtr Basın no ILN02575202