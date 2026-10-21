T.C. KDZ.EREĞLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C. KDZ.EREĞLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/692 Esas
20.08.2026
GAİPLİK 1. İLAN
Mahkememize görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaip olduğu iddia edilen aşağıda bilgileri yazılı kişi hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle NECATİ ÖNDER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20.08.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 34610309680
ADI SOYADI : NECATİ ÖNDER
BABA ADI : HARUN
ANA ADI : HACER
DOĞUM TARİHİ : 11/08/1934
DOĞUM YERİ : ORTAKÖY
İKAMETGAH ADRESİ : OrtaköyEreğli/Zonguldak