T.C. KDZ.EREĞLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
06/02/2026
Sayı: 2024/196
DURUŞMA GÜNÜ İÇİN DAVETİYE
DAVET EDILENIN ADI VE SOYADI : YAŞAR ÜNSAL
Baba adı : ALİ
Anne adı : ZEYNEP
TC Numarası: 63808336030
Dogum tarihi: 18.12/1978
ADRES : NAURIZBAY BATIRNO:47DAİRE:17 ALMATI/ KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ
TEBLIG ISTEYENIN ADI VE SOYADI :Kdz Ereğli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi
ÜNVANI VEYA ADRESI : Süleymanlar Mah. Kavakdibi Caddesi No:34 Kdz. Ereğli / Zonguldak / TÜRKİYE
TEBLİĞİN VEYA DAVANIN KONUSU : Tasarrufun İptali (İİK 227 ve Devamı)
DURUŞMA GÜNÜ VE SAATI : 13/05/2026 - 09:40
DURUŞMANIN YERI : Kdz Ereğli/ ZONGULDAK
Duruşma Salonu : Kdz Ereğli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma zalonu
İHTAR: Tüm araştırmalara rağmen adresinize ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.