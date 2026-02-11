T.C. KDZ.EREĞLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVET EDILENIN ADI VE SOYADI : YAŞAR ÜNSAL

Baba adı : ALİ

Anne adı : ZEYNEP

TC Numarası: 63808336030

Dogum tarihi: 18.12/1978

ADRES : NAURIZBAY BATIRNO:47DAİRE:17 ALMATI/ KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

TEBLIG ISTEYENIN ADI VE SOYADI :Kdz Ereğli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

ÜNVANI VEYA ADRESI : Süleymanlar Mah. Kavakdibi Caddesi No:34 Kdz. Ereğli / Zonguldak / TÜRKİYE

TEBLİĞİN VEYA DAVANIN KONUSU : Tasarrufun İptali (İİK 227 ve Devamı)

DURUŞMA GÜNÜ VE SAATI : 13/05/2026 - 09:40

DURUŞMANIN YERI : Kdz Ereğli/ ZONGULDAK

Duruşma Salonu : Kdz Ereğli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma zalonu

İHTAR: Tüm araştırmalara rağmen adresinize ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.