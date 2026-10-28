T.C. KEÇİBORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVALI: MUSTAFA BİLGİN -Heinrich Lensing Str. 45 Xanten 46509 9893

Davacılar vekili tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi ve tensip zaptı ilanen tebliğ olunur.