T.C. KEÇİBORLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde Görülmekte Olan Ortaklığın Giderilmesi (miras Nedenli) Davası Nedeniyle;

Davalı ERSİN DOĞAN ( TC-10*****66) adına çıkarılan tebligatların, TK 25/a maddesi uyarınca yurt dışı adresine çıkarıldığı ancak adres bulunamadı şerhi ile iade edildiği, yapılan adres araştırmasında da başkaca bir adres tespit edilemediğinin bildirilmesi nedeniyle dava dilekçesi ile tensip zaptı tebliğ edilememiş olup; TK 28 vd maddeleri gereğince davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilerek; hissedar bulunduğunuz dava konusu;

Isparta ili, Keçiborlu İlçesi, Aydoğmuş K-/3323, ve Isparta ili, Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş K-/3329 parsel sayılı taşınmazlar için ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup,

Tarafınıza ( davalı Ersin Doğan) işbu ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, HMK'nın ilgili hükümleri uyarınca duruşmanın 08/09/2026 günü saat 09.35'de yapılacağı, belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız yahut beyanda sunmanız gereği, bulunmadığınız ya da beyan sunmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı ve karar verilebileceği hususu,

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. Maddesi uyarınca İLAN OLUNUR.