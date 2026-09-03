T.C. KEMALİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Erzincan Gündüzalp Kültür Eğitim Vakfı tarafından mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle, Mahkememizin 18/06/2026 tarihli duruşma tutanağında TMK 713 maddesi gereğince ilan yapılmasına dair verilen ara karar uyarınca;

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyanın mahkemece, murisin tedavi evrakları usulüne uygun olarak araştırılmış olmasına rağmen bulunamamıştır, bu konuda başka delili olup olmadığı varsa delilinin toplanması, bildireceği sağlık kuruluşundan evrakların temin edilmesi için mahkememizin 2 nolu celse 1 nolu ara kararı uyarınca tarafınıza süre verilmiş ancak verilen süre içerisinde murisin tedavisine ilişkin evraklara ilişkin bir belge ibraz edilmemiştir. 6100 sayılı HMK'nin 94. Maddesi gereği duruşma tarihi olan 17/09/2026 tarihine kadar murisin tedavisine ilişkin evrakları, bu hususta başka delillerinizin olup olmadığına ilişkin beyanlarınızı mahkememize sunmanız için tarafınıza kesin süre verilmiştir. Kesin süre içerisinde tedaviye ilişkin dosyaya evrak sunulmadığı takdirde mevcut delillerle karar verileceği hususu ihtar olunur. 05/08/2026