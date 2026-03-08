T.C. KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVACI: RIDVAN DOĞAN -10*******50 -

DAVALI: HASAN KAYA -20*******26 - Talip ve Semra oğlu, 05/03/1997 doğumlu, Damlacık Mah. Damlacık Salbaşoğlu Sk. 18582118 Sitesi No: 164 Kemalpaşa/İZMİR adresinde oturur.

Bilirkişilerin düzenlemiş olduğu 15/01/2026 tarihli bilirkişi raporunda; davaya konu İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Damlacık Mahallesi, 190 Ada 10 Parsel sayılı taşınmazın değerinin; keşif tarihi olan 05/12/2025 itibariyle 17.474.346,00-TL; dava tarihi olan 27/08/2025 itibariyle 16.509.309,06-TL; satış tarihi olan 20/11/2023 tarihi itibariyle 10.529.264,26-TL; satış tarihi olan 06/10/2023 tarihi itibariyle 10.241.520,03-TL ve satış tarihi olan 29/03/2010 tarihi itibariyle 624.481,35-TL olduğu bildirilmiş olup ilan tarihinden itibaren işleyecek 7 günlük sürenin bitiminden itibaren bilirkişi raporuna HMK'nun 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, bu nedenle yargılamanın 25/03/2026 günü saat 11:50'ye bırakılmasına karar verildiği hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.27/02/2026