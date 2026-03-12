T.C. KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı , İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabii tutulan taşınmazlarda irtifak haklarının trafo isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4560 sayılı kanun ile değilik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bedel tespit ve tescil davalarında

1-Davacı , İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yönetim kurulunun 04/08/2011 tarih ve 2011/341 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırmasına karar verildiği,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Kemalpaşa Şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibariyle 2 hafta içinde mahkemeye yazı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Açılacak davalarda husumetin İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,

6- Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

Kamulaştırılan Taşınmazın

İli: İzmir

İlçesi: Kemalpaşa