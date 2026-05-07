T.C. KEMALPAŞA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin yukarıda esas ve ve karar numaralı dosyasından verilen 25/06/2025 tarihli ilam ile sanık Lale Karaviran' ın TCK 86/2 maddesinden 5 ay 18 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve TCK 58/6 maddesi uyarınca mükerrirlere özgün infaz rejimine göre çektirilmesine, TCK 125/1 maddesinden 1 ay 26 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve TCK 58/6 maddesi uyarınca mükerrirlere özgün infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmiş olup, müşteki Melahat Demirkan' ın yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İş bu gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle itiraz kanun yoluna başvurma hakkı bulunduğu, süresi içerisinde başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 04/05/2026

MÜŞTEKİ: MELAHAT DEMİRKIRAN, Yılmaz ve Türkan kızı, 05/09/1990 KONAK doğumlu,

TC Kimlik No:14684449628