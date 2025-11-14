T.C. KEMER İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1- İHALE KONUSU: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan aşağıda belirtilen taşınmaz yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, 06/11/2025 tarihli ihale onay Belgesine istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre (Açık Teklif Usulü) ihale yolu ile kiraya verilecektir.

SIRA ADRES m2 FAALİYET

KONUSU YILLIK MUHAMMEN (KİRA) BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI (%3xToplam kira süresi) ŞARTNAME BEDELİ KİRA SÜRESİ 1 Merkez Mah. Deniz Caddesi Sahil Gezi Yolu Sk. No:41/3 196.54 m2

(kapalı alan)

155 m2

(açık sundurma alanı) Kafeterya /Restoran 6.000.000,00-TL + KDV 900.000,00-TL 10.000,00 TL 5 Yıl

2.1-İhale şartnamesi Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Takip Servisinden, bedelsiz görülebilir. İhaleye katılabilmek için taşınmaz için belirlenen şartname bedelini ödeyerek şartnamyi aynı adresten satın alınması zorunludur.

2-2-İhale 26/11/2025 Çarşamba günü Saat: 10.00'da Kemer Belediyesi Merkez Mah.Yalı Cad.No:1 Kemer/Antalya (Merkez Mah.Yalı Cad.No:1 Kemer/Antalya Hizmet Binası) Kemer Belediyesi Şehit Ömer HALİSDEMİR Meclis salonunda Encümen üyeleri ve istekliler huzurunda başlanacaktır.

2-3-İhale müracaat dosyaları en geç 25/11/2025 Salı günü Saat: 16:15'a kadar (Belediye Veznesi kapanış saati) kayıt numaralı alındılar karşılığında Kemer Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Takip Servisine verilecektir.

3-İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI (Gerçek ve Tüzel Kişiler için)

3.1) İhaleye katılacağına dair müracaat dilekçesi,

3.2) Geçici Teminatın yatırıldığına dair belgeyi, (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Md. göre teminat olarak kabul edilecek değerler)

3.3) İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

3.4) Özel kişiler için yerleşim yeri belgesi,

3.5) Nüfus cüzdanı fotokopisi/kimlik kartı (TC kimlik nolu),

3.6) Özel ve Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin Noter tasdikli Vekaletname örneğini ve imza sirkülerini/imza beyannamesi

3.7) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısını,

3.8) Ortak girişim olarak gireceklerin, Ortak Girişim Beyannamesi ve müracaat esnasında istenilen tüm belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur.

3.9) Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına dair belge, İhale ilk ilan tarihinde ve/veya daha sonra alınmış olacaktır,

3.10) Vergi borcu olmadığına dair belge, İhale ilk ilan tarihinde ve/veya daha sonra alınmış olacaktır,

3.11) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2025 yılında alınmış yetki belgesini, imza sirkülerini, Tüzel kişiliğe ait 2025 yılında alınmış Ticaret odası Belgesini (oda sicil kaydı/faaliyet belgesi),

3.12) 2024 yılında ortalama aylık bazda 25 Sigortalı personel çalıştırdığını gösterir “Sigortalı Hizmet Listesi” belgelerini,

3.13) 2024 Mali yılında Vergi Dairesine bildirilen Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi İşletme Hesap Özeti tablosunda dönem içinde elde edilen hâsılatları veya ayrıntılı hesapları gelir tablosunda bürüt satışları en az 20.000.000,00- TL (yirmimilyon Türk Lirası) beyanını gösterir Vergi Dairesi onaylı belgenin aslı,

4-DİĞER HUSUSLAR:

4.1- İstekli, ihaleye çıkacak taşınır, taşınmaz malı mevcut durumu ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Kemer Belediyesi aleyhine bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.

4.2-Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4.3-Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

4.4-İhaleye katılmayan, ihale gün ve saatinde hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

4.5-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde sayılanlar ihaleye katılamazlar.

İLAN OLUNUR