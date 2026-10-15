T.C. KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kırıkkale ili Keskin İlçesi hudutları dahilindeki Enerji Nakil Hatti güzergâhına isabet eden, maliki ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNE yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı/mülkiyeti BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Ziraat Bankası Keskin Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/09/2026

BULUNDUĞU YER : KESKİN/KIRIKKALE

MEVKİİ : MÜSELLİM KÖYÜ

ADA NO : 115

PARSEL NO : 4

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : -

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AHMET GENÇ-56290288796 - Diriliş Mah. Destegül Sk. No:4/9 İç Kapı No:25 Mamak/ ANKARA

2- AYŞE GENÇ-56293288632 - Karahacılı Küme Evleri No:108 Karahacılı Çelebi/ KIRIKKALE

3- BEHÇET SERİN-55861303012 - Gökkuşağı Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:205 İç Kapı No:3 Çankaya/ ANKARA

4- ÇELEBİ GENÇ-56287288860 - Yunus Emre Mah. Buse Cad. No:8 İç Kapı No:9 Sincan/ ANKARA

5- ELİF KAPAN-17846570918 - Kazım Orbay Mah. Şehit Zeynel Özüren Sk. No:4 İç Kapı No:14 Mamak/ ANKARA

6- EMİNE GENÇ ÇELİK-70267111498 - Işınlar Mah. Yahya Kemal Cad. No:28A İç Kapı No:5 Yenimahalle/ ANKARA

7- ERKAN SERİN-55852303304 - Karapınar Mah. 1182 Cad. No:12 İç Kapı No:6 Çankaya/ ANKARA

8- FADİME SERİN-55804304908 - Yıldız Mah. Palanga Cad. No:61G İç Kapı No:9 Beşiktaş/ İSTANBUL

9- GALİP GENÇ-56302288318 - Ergenekon Mah. Cengaver Cad. No:8 İç Kapı No:6 Yenimahalle/ ANKARA

10- HATİCE KILIÇ-54067362878 - Oğuzlar Mah. 1373 Sk. No:8 İç Kapı No:3 Çankaya/ ANKARA

11- KEZİBAN KILIÇ-53902368310 - Karahacılı Küme Evleri No:106A Karahacılı Çelebi/ KIRIKKALE

12- MAHLİ GENÇ-56299288414 - Ergenekon Mah. Kumkale Cad. No:33 İç Kapı No:12 Yenimahalle/ ANKARA

13- MEHMET GENÇ-56281289078 - Oğuzlar Mah. 1371 Cad. No:2 İç Kapı No:9 Çankaya/ ANKARA

14- MEHMET GENÇ-56296288578 - Yukarı Bahçelievler Mah. 75 Sk. No: 45 İç Kapı No: 7 Çankaya/ ANKARA

15- MESUT GENÇ-56278289142 - Oğuzlar Mah. 1392 Cad. No:7 İç Kapı No:1 Çankaya/ ANKARA

16- MUSTAFA GENÇ-56308288190 - Oğuzlar Mah. 1372 Cad. No:4 İç Kapı No:1 Çankaya/ ANKARA

17- SULTAN GENÇ-56581279014 - Kutlu Mah. Dereboyu Cad. No:109 İç Kapı No:2 Mamak/ ANKARA

18- ZAHİRE GENÇ-56272289360 - Oğuzlar Mah. 1372 Sk. No:4 İç Kapı No:1 Çankaya/ ANKARA

19- ZÜLFİKAR SERİN-55864302968 - Cevizlidere Mah. 1251 Sk. No:3 İç Kapı No:10 Çankaya/ ANKARA