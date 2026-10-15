T.C. KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kırıkkale ili Keskin İlçesi hudutları dahilindeki Enerji Nakil Hatti güzergâhına isabet eden, maliki ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNE yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı/mülkiyeti BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Ziraat Bankası Keskin Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/09/2026

BULUNDUĞU YER : KESKİN/KIRIKKALE

MEVKİİ : CABATOBASI KÖYÜ

ADA NO : 155

PARSEL NO : 1

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : -

MALİKİN ADI VE SOYADI :

1- ALİ DAĞ-45436651082 - Gündoğdu Mah. Gündoğdu Cad. No: 6/1 Keskin/ KIRIKKALE

2- AYFER ONUR-44206692362 - Alacaatlı Mah. 3427 Sk. Özlü Sit. No: 8 Çankaya/ ANKARA

3- BEKİR DAĞ-45454650418 - Yenice Mah. Gülle Sk. No: 3 Keskin/ KIRIKKALE

4- BEYTULLAH DAĞ-45391652544 - Gündoğdu Mah. Gündoğdu Cad. No: 6/2 Keskin/ KIRIKKALE

5- EMRAH DAĞ-45379652900 - Bozkurt Mah. Bozkurt/1 Sk. No: 3 İç Kapı No: 7 Keskin/ KIRIKKALE

6- FEZA MUSAPAŞAOĞLU-37765780632 - Oran Mah. Kudüs Cad. B1 Blok No: 1/5 İç Kapı No: 78 Çankaya/ ANKARA

7- HASAN HÜSEYİN MUSAPAŞAOĞLU-37774780340 - Kentkoop Mah. 1844 Cad. Özyuvam Sitesi 4.Blok No: 32/4 İç Kapı No: 10 Yenimahalle/ ANKARA

8- HAŞMET SİNAN HATİPOĞLU-21443196044 - Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No: 19 İç Kapı No: 2 Şişli/ İSTANBUL

9- İSMAİL DAĞ-45496649074 - Yaylacık Mah. Şh.Özel Harekat Polisi Hakan Yorulmaz Sk. Erkan Apt No: 21 İç Kapı No: 5 Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE

10- KAMİL YALÇİN HATİPOĞLU-39829837740 - [15170-71062-26127] UETS

11- MEHMET DAĞ-45511648532 - Altuntaş Mah. Hastane Üstü Blokları Sk. No: 12 Keskin/ KIRIKKALE

12- OSMAN DAĞ-45544647458 - Gündoğdu Mah. Gündoğdu Cad. No: 4 Keskin/ KIRIKKALE

13- ÖMER DAĞ-45451650572 - Yenice Mah. Yozgat/1 Sk. No: 5 Keskin/ KIRIKKALE

14- ÖZEN BEDİRLİ-18176761052 - Nuripaşa Mah. 14. Sk. Düzel No: 12 İç Kapı No: 1 Zeytinburnu/ İSTANBUL

15- SADIK SAMİ HATİPOĞLU-39826837804 - Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sk. Maya Resıdences Sitesi L M N O Blok No: 5M İç Kapı No: 5 Beşiktaş/ İSTANBUL

16- SERPİL AYCAN MUSAPAŞAOĞLU-37762780796 - Oran Mah. Kudüs Cad. B1 Blok No: 1/5 İç Kapı No: 78 Çankaya/ ANKARA

17- SEYFETTİN DAĞ-45499648920 - Gündoğdu Mah. Ergin Sk. No: 4 Keskin/ KIRIKKALE

18- SEZEN URAN-36655696602 - Akdeniz Mah. 39656 Sk. Uğurlu Tatıl Sıtesı Sitesi No: 1A İç Kapı No: 4 Mezitli/ MERSİN

19- SONER DAĞ-45421651592 - Yenice Mah. Gülle Sk. No: 3 Keskin/ KIRIKKALE

20- SUZAN MERA-12719742126 - Yenice Mah. Çınar Sk. No: 1 Keskin/ KIRIKKALE

21- ŞABAN DAĞ-45424651438 - Gündoğdu Mah. Dutluk Sk. No: 20 Keskin/ KIRIKKALE

22- ŞEREF DAĞ-45397652326 - Bozkurt Mah. Bozkurt/1 Sk. No: 3 İç Kapı No: 7 Keskin/ KIRIKKALE

23- TÜRKAN HATİPOĞLU-39835837512 - Adnan Kahveci Mah. Osmanlı Cad. Vıp Apartmanı B B No: 49B İç Kapı No: 9 Beylikdüzü / İSTANBUL

24- YAKUP DAĞ-45457650354 - Yenimahalle Mah. Adalet Cad. No: 24 İç Kapı No: 1 Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE

25- YAVUZ HATİPOĞLU-39820838012 - İskele Mah. Hisar Mağara Cad. No: 50B İç Kapı No: 1 Datça/ MUĞLA

26- ZEKERİYE DAĞ-45433651146 - Gündoğdu Mah. Gündoğdu Cad. No: 6 Keskin/ KIRIKKALE

27- BİRSEN ÖZBEK - 40066575340

28- FETHİ DAĞ - 45538647686

29- İMREN DEMİREL - 12190831296

30- SEVİNÇ DAĞ - 45529647978