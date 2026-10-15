T.C. KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
09.09.2026
Sayı : 2026/119 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kırıkkale ili Keskin İlçesi hudutları dahilindeki Enerji Nakil Hatti güzergâhına isabet eden, maliki ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNE yöneltilmesi,
30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı/mülkiyeti BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Ziraat Bankası Keskin Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/09/2026
BULUNDUĞU YER : KESKİN/KIRIKKALE
MEVKİİ : CABATOBASI KÖYÜ
ADA NO : 155
PARSEL NO : 1
VASFI : -
YÜZÖLÇÜMÜ : -
MALİKİN ADI VE SOYADI :
1- ALİ DAĞ-45436651082 - Gündoğdu Mah. Gündoğdu Cad. No: 6/1 Keskin/ KIRIKKALE
2- AYFER ONUR-44206692362 - Alacaatlı Mah. 3427 Sk. Özlü Sit. No: 8 Çankaya/ ANKARA
3- BEKİR DAĞ-45454650418 - Yenice Mah. Gülle Sk. No: 3 Keskin/ KIRIKKALE
4- BEYTULLAH DAĞ-45391652544 - Gündoğdu Mah. Gündoğdu Cad. No: 6/2 Keskin/ KIRIKKALE
5- EMRAH DAĞ-45379652900 - Bozkurt Mah. Bozkurt/1 Sk. No: 3 İç Kapı No: 7 Keskin/ KIRIKKALE
6- FEZA MUSAPAŞAOĞLU-37765780632 - Oran Mah. Kudüs Cad. B1 Blok No: 1/5 İç Kapı No: 78 Çankaya/ ANKARA
7- HASAN HÜSEYİN MUSAPAŞAOĞLU-37774780340 - Kentkoop Mah. 1844 Cad. Özyuvam Sitesi 4.Blok No: 32/4 İç Kapı No: 10 Yenimahalle/ ANKARA
8- HAŞMET SİNAN HATİPOĞLU-21443196044 - Bozkurt Mah. Eşref Efendi Sk. No: 19 İç Kapı No: 2 Şişli/ İSTANBUL
9- İSMAİL DAĞ-45496649074 - Yaylacık Mah. Şh.Özel Harekat Polisi Hakan Yorulmaz Sk. Erkan Apt No: 21 İç Kapı No: 5 Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE
10- KAMİL YALÇİN HATİPOĞLU-39829837740 - [15170-71062-26127] UETS
11- MEHMET DAĞ-45511648532 - Altuntaş Mah. Hastane Üstü Blokları Sk. No: 12 Keskin/ KIRIKKALE
12- OSMAN DAĞ-45544647458 - Gündoğdu Mah. Gündoğdu Cad. No: 4 Keskin/ KIRIKKALE
13- ÖMER DAĞ-45451650572 - Yenice Mah. Yozgat/1 Sk. No: 5 Keskin/ KIRIKKALE
14- ÖZEN BEDİRLİ-18176761052 - Nuripaşa Mah. 14. Sk. Düzel No: 12 İç Kapı No: 1 Zeytinburnu/ İSTANBUL
15- SADIK SAMİ HATİPOĞLU-39826837804 - Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sk. Maya Resıdences Sitesi L M N O Blok No: 5M İç Kapı No: 5 Beşiktaş/ İSTANBUL
16- SERPİL AYCAN MUSAPAŞAOĞLU-37762780796 - Oran Mah. Kudüs Cad. B1 Blok No: 1/5 İç Kapı No: 78 Çankaya/ ANKARA
17- SEYFETTİN DAĞ-45499648920 - Gündoğdu Mah. Ergin Sk. No: 4 Keskin/ KIRIKKALE
18- SEZEN URAN-36655696602 - Akdeniz Mah. 39656 Sk. Uğurlu Tatıl Sıtesı Sitesi No: 1A İç Kapı No: 4 Mezitli/ MERSİN
19- SONER DAĞ-45421651592 - Yenice Mah. Gülle Sk. No: 3 Keskin/ KIRIKKALE
20- SUZAN MERA-12719742126 - Yenice Mah. Çınar Sk. No: 1 Keskin/ KIRIKKALE
21- ŞABAN DAĞ-45424651438 - Gündoğdu Mah. Dutluk Sk. No: 20 Keskin/ KIRIKKALE
22- ŞEREF DAĞ-45397652326 - Bozkurt Mah. Bozkurt/1 Sk. No: 3 İç Kapı No: 7 Keskin/ KIRIKKALE
23- TÜRKAN HATİPOĞLU-39835837512 - Adnan Kahveci Mah. Osmanlı Cad. Vıp Apartmanı B B No: 49B İç Kapı No: 9 Beylikdüzü / İSTANBUL
24- YAKUP DAĞ-45457650354 - Yenimahalle Mah. Adalet Cad. No: 24 İç Kapı No: 1 Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE
25- YAVUZ HATİPOĞLU-39820838012 - İskele Mah. Hisar Mağara Cad. No: 50B İç Kapı No: 1 Datça/ MUĞLA
26- ZEKERİYE DAĞ-45433651146 - Gündoğdu Mah. Gündoğdu Cad. No: 6 Keskin/ KIRIKKALE
27- BİRSEN ÖZBEK - 40066575340
28- FETHİ DAĞ - 45538647686
29- İMREN DEMİREL - 12190831296
30- SEVİNÇ DAĞ - 45529647978