T.C. KESKİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Mehmet Şeref Arıca tarafından aleyhinize açılan Kırıkkale Keskin Bozkurt mah. Halep Yazısı mevkii 370 Ada 6 Parsel Sayılı taşınmazın Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce Akkın Ve Hatice'den Olma 27415914586 Tc Kimlik Numaralı METE GÜMÜŞAY'ın bilinen bütün adreslerine tebligat çıkartıldığı ancak tebliğ işlemi yapılamadığından, dosyanın duruşması 27/01/2026 günü saat: 11:25'da olup ilan tarihinden itibaren 7 gün sonunda 7201 sayılı Kanunun 31. Maddesi gereğince tebligatın yapılmış sayılacağı ve bu süreden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceği, HMK'nun 128. Maddesi uyarınca süresi içerisinde cevap dilekçesi verilmediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.