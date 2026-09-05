T.C. KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 10.07.2026 tarih ve 2026/99 esas, 2026/442 karar sayılı gerekçeli kararı ile;

-Memduh ve Ahmide oğlu, 1983 HALEP doğumlu sanık BESEM EZEDDİN hakkında; Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan 2 YIL 6 AY HAPİS VE 625 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın 1412 sk 326/son maddesi gereği kazanılmış hakkı gözetilerek cezasının 300 GÜN VE 4 GÜN ADLİ PARA CEZASI OLARAK İNFAZINA,

Sanık hakkında verilen hapisten çevrilme 300 gün ve doğrudan verilen 4 gün adli para cezasının sanığın dosya kapsamından anlaşılan sosyal ve ekonomik durumu ile diğer şahsi özellikleri nazara alınarak 5237 sayılı TCK' nın 52/2 maddesi hükmü gereğince tam gün sayısının bir gün karşılığı olarak takdiren 20 TL olarak belirlenerek toplam HAPİSTEN ÇEVRİLME 6.000 TL ve DOĞRUDAN VERİLEN 80 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

- 5237 sayılı TCK'nın 52/4 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi hali göz önünde bulundurularak hakkında hükmedilen 6.000 TL hapisten çevrilme adli para cezasını birer ay ara ile 20 eşit taksitle ödenmesine, doğrudan verilen 80 TL adli para cezasının Cumhuriyet Başsavcılığının 5275 sayılı CGTİHK madde 106/6 hükmündeki taksitlendirme yetki ve görevi saklı kalmak kaydıyla taksitlendirmesine veya ödenmesi için sanığa mehil verilmesine yer olmadığına,

Sanığa verilen adli para cezasının miktarı itibariyle taksitlendirilmesine yer olmadığına, para cezası ödeme emrinin tebliği üzerine süresinde ödeme yapılmadığı takdirde infazın 5275 sayılı Kanunun 106/3 maddesine göre yapılacağının sanığa İHTARINA kararı verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen iki hafta yasal süre içerisinde usulen TEMYİZ olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 03.09.2026