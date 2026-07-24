T.C. KİLİS 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Kilis 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 08/09/2025 Tarih ve 2023/19 Esas, 2025/144 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

1-Mohamad ve Rawda Oğlu, 06/09/2003 Aleppo Doğumlu, Abdulrahman GHASHIM'a yönelik eylemler nedeniyle sanık hakkında;

"On İki Yaşını Tamamlamamış Çoğucuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" Suçundan DÜŞME kararı verildiği, verilen kararın mağdur vekili tarafından istinaf edildiği, yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin mağdur Abdulrahman GHASHIM'a tebliğ edilemediği anlaşılmıştır. Gerekçeli karar ve Mağdur vekilinin istinafına karşı "Tarafınıza yönelik gerçekleştirilen eylem ile ilgili yapılan yargılama neticesinde yokluğunuzda kurulan hükmün yaş küçüklüğü nedeniyle tayin edilen vekil tarafından istinaf edilmesine karşılık anılan karardan haberdar olmadığınız anlaşıldığından, ekte gönderilen gerekçeli hükme ilişkin evrakın tarafınıza tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde vekilin istinafına muvafakat edip etmediğiniz hususunda en yakın mahkeme aracılığıyla Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesine yazılı şekilde bilgi verilmesi, aksi takdirde muvafakat etmediğinizin kabul edileceği hususu ihtar olunur."

2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ve temyiz başvuru dilekçesinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.22/07/2026