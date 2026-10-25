T.C. KİLİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 02/06/2026 tarih ve 205/304 esas, 2026/304 karar sayılı gerekçeli kararı ile;

1- Aydın ve Aynur oğlu, 09/02/1985 GAZİANTEP doğumlu, sanık ÖMER FARUK ALÇI hakkında;

Silahla Tehdit suçundan 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, kararı verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf başvuru dilekçesinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen iki haftalık yasal süre içerisinde usulen İSTİNAF olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.21.10.2026