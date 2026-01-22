T.C. KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptal ve Tescil davası nedeniyle; KKilis İli, Merkez İlçesi, Mısırcık Köyü 849 ve 850 Parsel sayılı taşınmazlar hakkında, Cafer PAYAM'ın (26339649574) 20 yılı aşkın süredir zilyet ve tasarrufunda olduğunu belirtilerek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir. Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2025/333 Esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri TMK'nun 713/4. maddesi gereği ilan olunur.06/01/2025