T.C. KİLİS 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kilis 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 11/09/2025 Tarih ve 2025/135 Esas, 2025/335 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

1- İbrahim ve Fattume oğlu, 01/01/2000 MÜNBİÇ doğumlu, BEDİR ALSAHRAN hakkında; "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası verildiği ve bu cezanın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 5 Yıl Süre İle Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulmasına karar verildiği, gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle kesinleştirileceği tebliğ olunur. 03/11/2025