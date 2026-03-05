T.C. KİLİS 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kilis 8.Asliye Ceza Mahkemesinin 22/01/2026 Tarih ve 2024/16 Esas, 2026/39 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

1-Abdulhadi ve Cemile oğlu, 01/01/1996 HALEP doğumlu BEŞŞAR ELİBRAHİM hakkında "Suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi" suçundan sonuç olarak 3.000,00 TL ve 80,00 TL Adli Para Cezası verildiği, gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle kesinleştirileceği tebliğ olunur.02/03/2026