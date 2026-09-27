T.C. KIRIKHAN İNFAZ HÂKİMLİĞİ

Kırıkhan İnfaz Hakimliğinin 21/08/2026 tarih ve 2026/1812 İnfaz Hâkimliği Dosyası Esas ve 2026/1886 Karar sayılı kararı ile 99553885912 T.C. Kimlik Nolu Suvedan ve Şemse oğlu 01/01/1977 Humus Doğumlu MAHİR RAMDUN hakkında ;

1-Hükümlü MAHİR RAMDUN hakkında Kahramanmaraş 1. İnfaz Hakimliğinin 12.03.2026 tarih ve 2026/1745 İnfaz Hakimliği 2026/1740 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,

2-Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosunun 17.08.2026 tarih ve 2026/3098 CBS tasra ilam (Kırıkhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün 13.07.2026 tarih ve 2026/298 NKL) sayılı talebin KABULÜ ile, hükümlü MAHİR RAMDUN'un kalan cezasının infazı için AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE,

3-5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbiri İnfazı Hakkında Kanun'unn 105/A-8. maddesi uyarınca hakkında ceza infaz kurumuna iade kararı verilmesine rağmen iki gün içerisinde en yakın C.Başsavcılığına teslim olmaması halinde 5237 sayılı T.C.Kanun'nun 292 ve 293. maddeleri gereğince "Hükümlünün Kaçması" suçundan işlem yapılacağı hususunun hükümlüye kararın tebliği suretiyle İHTARINA karar verildiği;

Kararın hükümlünün tüm aramalara rağmen bulunamaması, adına çıkan tebliğatın bila tebliğ dönmüş olması sebebiyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1. maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMK'un 310 maddesi gereğince takip edilen İKİ HAFTA içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.