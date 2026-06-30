T.C. KIRIKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin 2025/227 esas sayılı dava dosyasında davacılar Engin Koçdoğan, Hatice Altıntaş, Samiye Gürses, Yasemin Kasar, Yılmaz Koçdoğan tarafından dava konusu Kırıkkale ili Yahşihan ilçesi merkez mahallesi 1173 ada 31 sayılı taşınmaz maliki olarak aleyhinize açılan Tapu Kaydında Düzeltim davasında, tüm çabalara rağmen tarafınıza tensip zaptı ve dava dilekçesinin tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Davacılar Engin Koçdoğan, Hatice Altıntaş, Samiye Gürses, Yasemin Kasar, Yılmaz Koçdoğan tarafından Kırıkkale Valiliği Kadastro Müdürlüğüne izafeten Maliye Hazinesi aleyhine Kırıkkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan Tapu Kaydında Düzeltim davasında iş bu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren yukarıda adı geçen dahili davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, aksi takdirde yargılamanın gıyabında devam ederek karar verileceği hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.