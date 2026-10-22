T.C. KIRIKKALE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararının icrası kapsamında 2022/22 sayılı satış dosyamızdan, satışına karar verilen Kırıkkale ili Merkez Hüseyin Kahya 1. Kısım Mah.5384 ada 18 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan 30884413450 T.C. Kimlik Numaralı BEHİCE JESSEL'e satış ilanının tebliği için Vancouver Başkonsolosluğuna müzekkere yazıldığı ancak ilgili müzekkerelerimize cevap verilmediği, satış gününün yaklaştığı, satışı yapılacak olan taşınmaza dair aşağıda başlangıç ve bitiş tarihleri yazılı satış ilanının gazete aracılığıyla ilan edilmesi gerekmiştir.

"İşbu satış ilanı yukarıda adı geçen hissedara tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 21/10/2026