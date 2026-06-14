T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2023/1396 Esas sayılı Ortaklığın Giderilmesi dosyasında davalı SERKAN KİN'e tüm çabalara rağmen adresinin tespit edilemediği, bu nedenle dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilemediği anlaşılarak duruşma ara kararı gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Davaya konu: "Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Alaaddin Mah. 1426 Ada 2 Parsel, Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Alaaddin Mah. 1439 Ada 163 Parsel, Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Alaaddin Mah. 1448 Ada 123 Parsel, Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Alaaddin Mah. 1448 Ada 96 Parsel, Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Doğanlık Mah.1475 Ada 18 Parsel, Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Emirler Mah. 1531 Ada 18 Parsel, Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez 488 Ada 20 Parsel, Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez 488 Ada 21 Parsel, Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Yenişehir Mah. 1722 Ada 3 Parsel, Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Yenişehir Mah. 967 Ada 63 Parsel, Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Yenişehir Mah. 969 Ada 30 Parsel ve Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez mahallesi, 493 ada 6 parsel" sayılı taşınmazlar maliki İzmir İli, Buca İlçesi, Yiğitler Mah./Köy, 152 hanede nüfusa kayıtlı Kadir ve Şükran'dan olma, 21/12/1982 doğumlu, 13601471070 T.C. Kimlik Numaralı SERKAN KİN'e iş bu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren yukarıda adı geçen davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı aksi takdirde yargılamanın gıyabında devam ederek karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.