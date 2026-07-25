T.C. KIRIKKALE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Memduh KOYUNCU vekili tarafından aleyhinize açılan yukarıda esas numarası belirtilen davasının yapılan duruşmasında verilen ara kararı gereğince;

Mahkememizce adresinizin tespiti amacıyla tüm adres araştırmalara rağmen güncel ikamet adresiniz tespit edilememiş ve adresiniz meçhul sayılmıştır.

Dava konusu Kırıkkale ili, Balışeyh ilçesi, Kulaksız köyü, 265 ada 136 parsel, 252 ada 219 parsel, 234 ada 213 parsel, 234 ada 226 parsel, 235 ada 206 parsel, 237 ada 360 parsel, 246 ada 7 parsel, 249 ada 140 parsel, 252 ada 13 parsel, 265 ada 235 parsel, 267 ada 72 parsel, 271 ada 26 parsel, 298 ada 42 parsel, 290 ada 14 parsel sayılı taşınmazlarda Ortaklığın Giderilmesi davası açıldığı, bahse konu taşınmazın paylı mülkiyet halinde bulunduğu, davacı Memduh KOYUNCU ve vekili Av. Hıdır ÇAYNAK tarafından mahkememize verilen dava dilekçesinde; Dava konusu Kırıkkale ili, Balışeyh ilçesi, Kulaksız köyü, 265 ada 136 parsel, 252 ada 219 parsel, 234 ada 213 parsel, 234 ada 226 parsel, 235 ada 206 parsel, 237 ada 360 parsel, 246 ada 7 parsel, 249 ada 140 parsel, 252 ada 13 parsel, 265 ada 235 parsel, 267 ada 72 parsel, 271 ada 26 parsel, 298 ada 42 parsel, 290 ada 14 parsel sayılı taşınmazlarda davacı ve davalının müşterek hissedar olduklarını, aralarında fiili taksim bulunmadığını, ortaklığın satış suretiyle giderilmesi ve hissedarların hisseleri oranında paylaştırılmasına, ayrıca yargılama giderleri ve vekalet ücretinin hissedarların hisseleri oranında davalı yanlara yükletilmesini talep ettiği anlaşılmakla,

Dava dilekçesi ve tensip tutanağının tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz(HMK 317/2.), süresi içerisinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağınız(HMK128), cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlarınızı ileri süremeyeceğiniz(HMK 131) ihtar olunucağı, Mahkememiz duruşmasının 16/09/2026 günü saat 09:45'e bırakıldığı, bu ilanen tebligatın duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN duyurulur. 17/07/2026