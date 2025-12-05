T.C. KIRIKKALE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin 2025/404 Esas sayılı dava dosyasında davacı Yunus Yeşilyurt tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davasında, tüm çabalara rağmen tarafınıza dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formu tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; iki hafta içerisinde davaya karşı cevaplarınızı ve tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirtmek suretiyle bildirmeniz, cevap dilekçenizi mahkememize ibraz etmeniz, varsa dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmadığınız veya bu belgelerin celbedilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmadığınız takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız tebliğ ve ihtar olunur.