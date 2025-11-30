T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8763 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, KILIÇLAR Mahalle/Köy, Gövenli Mevkii Mevkii, 400 Ada, 1 Parsel,

Adresi: Kılıçlar Köyü Yahşihan / KIRIKKALE

Yüzölçümü: 5.840,19 m2

İmar Durumu: Yok, İnşaat tarzı tarım arazisidir

Kıymeti: 5.889.831,62 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 10:14

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 12/02/2026 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati: 19/02/2026 - 10:14

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, KILIÇLAR Mahalle/Köy, gövenli Mevkii, 381 Ada, 97 Parsel,

Adresi: Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Kılıçlar Köyü Yahşihan / KIRIKKALE

Yüzölçümü: 5.066,31 m2

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı tarım arazisidir

Kıymeti: 5.109.373,64 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 11:16

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 12/02/2026 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati: 19/02/2026 - 11:16

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, 259 Ada, 10 Parsel,

Adresi: Yenişehir Mah. Fevzi Çakmak Cad. Demirel Apartmanı 2. Kat No:18/4 Yahşihan Kırıkkale Yahşihan / KIRIKKALE

Yüzölçümü: 128,45 m2

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı bitişik nizam 6 katlı ticrai+konut alanı

Kıymeti: 3.450.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 12:17

Bitiş Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 12:17

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 12/02/2026 - 12:17

Bitiş Tarih ve Saati: 19/02/2026 - 12:17

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, tahtalık Mevkii, 371 Ada, 9 Parsel,

Adresi: Yenişehir Mah. Fevzi Çakmak Cad. Elit Park Apartmanı Zemin Kat No: 6 Yahşihan / KIRIKKALE

Yüzölçümü: 25,95 m2

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı bitişik nizam 6 katlı ticari+konut

Kıymeti: 950.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 13:34

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 12/02/2026 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati: 19/02/2026 - 13:34

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, tahtalık Mevkii, 371 Ada, 9 Parsel,

Adresi: Yenişehir Mah. Fevzi Çakmak Cad. Elit Park Apartmanı Zemin Kat No. 4 Yahşihan Kırıkkale Yahşihan / KIRIKKALE

Yüzölçümü: 28,60 m2

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı bitişik nizam 6 katlı ticari+konut alanı

Kıymeti: 850.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 14:36

Bitiş Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 14:36

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 12/02/2026 - 14:36

Bitiş Tarih ve Saati: 19/02/2026 - 14:36

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.