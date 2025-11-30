Resmi İlanlar
T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2025/8763 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8763 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, KILIÇLAR Mahalle/Köy, Gövenli Mevkii Mevkii, 400 Ada, 1 Parsel,
Adresi: Kılıçlar Köyü Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü: 5.840,19 m2
İmar Durumu: Yok, İnşaat tarzı tarım arazisidir
Kıymeti: 5.889.831,62 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 10:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 10:14
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 12/02/2026 - 10:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 19/02/2026 - 10:14
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, KILIÇLAR Mahalle/Köy, gövenli Mevkii, 381 Ada, 97 Parsel,
Adresi: Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Kılıçlar Köyü Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü: 5.066,31 m2
İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı tarım arazisidir
Kıymeti: 5.109.373,64 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 11:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 11:16
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 12/02/2026 - 11:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 19/02/2026 - 11:16
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, 259 Ada, 10 Parsel,
Adresi: Yenişehir Mah. Fevzi Çakmak Cad. Demirel Apartmanı 2. Kat No:18/4 Yahşihan Kırıkkale Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü: 128,45 m2
İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı bitişik nizam 6 katlı ticrai+konut alanı
Kıymeti: 3.450.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 12:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 12:17
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 12/02/2026 - 12:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 19/02/2026 - 12:17
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, tahtalık Mevkii, 371 Ada, 9 Parsel,
Adresi: Yenişehir Mah. Fevzi Çakmak Cad. Elit Park Apartmanı Zemin Kat No: 6 Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü: 25,95 m2
İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı bitişik nizam 6 katlı ticari+konut
Kıymeti: 950.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 13:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 13:34
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 12/02/2026 - 13:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 19/02/2026 - 13:34
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, tahtalık Mevkii, 371 Ada, 9 Parsel,
Adresi: Yenişehir Mah. Fevzi Çakmak Cad. Elit Park Apartmanı Zemin Kat No. 4 Yahşihan Kırıkkale Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü: 28,60 m2
İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı bitişik nizam 6 katlı ticari+konut alanı
Kıymeti: 850.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 14:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 14:36
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 12/02/2026 - 14:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 19/02/2026 - 14:36
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.