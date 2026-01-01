Resmi İlanlar

T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

02-01-2026 00.00

T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

2025/6270 ESAS

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6270 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kırıkkale İl, Bahşili İlçe, Bahşili Mahalle/Köy, 1527 Ada, 7 Parsel

Yüzölçümü: 574 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı Ayrık Nizam Hmax: 6,50 (2 Kat) TAKS/KAKS: 0,20/0,60

Kıymeti: 1.602.608,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 10:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 10:53

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 10:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 10:53

 

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Yuva Mahallesi, 3917 Ada, 32 Parsel

Yüzölçümü: 393 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı Ayrık nizam, 3 Kat, Taks:0,25, Hmax: 9,50m

Kıymeti: 850.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

 

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 13:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 13:54

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 13:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 13:54

 

 

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Yuva Mahallesi, 3926 Ada, 37 Parsel

Yüzölçümü: 571 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı Ayrık nizam, 3 Kat, Taks:0,25, Hmax: 9,50m

Kıymeti: 1.200.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 14:56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 14:56

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 14:56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 14:56

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02374573