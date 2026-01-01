Resmi İlanlar
T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2025/6270 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6270 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kırıkkale İl, Bahşili İlçe, Bahşili Mahalle/Köy, 1527 Ada, 7 Parsel
Yüzölçümü: 574 m2
İmar Durumu: İnşaat tarzı Ayrık Nizam Hmax: 6,50 (2 Kat) TAKS/KAKS: 0,20/0,60
Kıymeti: 1.602.608,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 10:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 10:53
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 10:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 10:53
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Yuva Mahallesi, 3917 Ada, 32 Parsel
Yüzölçümü: 393 m2
İmar Durumu: İnşaat tarzı Ayrık nizam, 3 Kat, Taks:0,25, Hmax: 9,50m
Kıymeti: 850.000,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 13:54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 13:54
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 13:54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 13:54
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Yuva Mahallesi, 3926 Ada, 37 Parsel
Yüzölçümü: 571 m2
İmar Durumu: İnşaat tarzı Ayrık nizam, 3 Kat, Taks:0,25, Hmax: 9,50m
Kıymeti: 1.200.000,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 14:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 14:56
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 14:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 14:56
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.