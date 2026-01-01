T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6270 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kırıkkale İl, Bahşili İlçe, Bahşili Mahalle/Köy, 1527 Ada, 7 Parsel

Yüzölçümü: 574 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı Ayrık Nizam Hmax: 6,50 (2 Kat) TAKS/KAKS: 0,20/0,60

Kıymeti: 1.602.608,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 10:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 10:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 10:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 10:53

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Yuva Mahallesi, 3917 Ada, 32 Parsel

Yüzölçümü: 393 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı Ayrık nizam, 3 Kat, Taks:0,25, Hmax: 9,50m

Kıymeti: 850.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 13:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 13:54

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 13:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 13:54

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Yuva Mahallesi, 3926 Ada, 37 Parsel

Yüzölçümü: 571 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı Ayrık nizam, 3 Kat, Taks:0,25, Hmax: 9,50m

Kıymeti: 1.200.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 14:56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 14:56

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 14:56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 14:56

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.