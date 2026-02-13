T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6178 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, KADIOĞLU Mahalle/Köy, 2060 Ada, 20 Parsel,

Adresi : 2060 Ada 20 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 8.296,67 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı E=3.00 Yençok=45.50 Konut alanı

Kıymeti : 4.148.335,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:23

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:23

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 484 Ada, 11 Parsel,

Adresi : 484 Ada 11 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 1.789,62 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı E=2.00 Yençok=30.50 olan Konut alanı şeklindedir.

Kıymeti : 2.684.430,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:23

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:23

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, HACIBEY Mahalle/Köy, 1072 Ada, 49 Parsel,

Adresi : 1072 Ada 49 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 1.132,74 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı :Konut Alanı Ayrık Nizam E2.50 Yençok=30.50

Kıymeti : 4.530.960,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 12:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 12:23

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 12:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:23

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, DOĞANLIK Mahalle/Köy, 1962 Ada, 17 Parsel,

Adresi : 1962 Ada 17 Parsel Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 899,58 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut Alanı Ayrık Nizam taks=0.30 kaks=0.60 olan 2 katlı Konut alanı şeklindedir.

Kıymeti : 1.349.370,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 13:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 13:34

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 13:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 13:34

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, DOĞANLIK Mahalle/Köy, 1962 Ada, 18 Parsel,

Adresi : 1962 Ada 18 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 898,00 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut Alanı Ayrık Nizam taks=0.30 kaks=0.60 olan 2 katlı Konut alanı şeklindedir.

Kıymeti : 1.347.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 14:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:34

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:34

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 2 Parsel,

Adresi : 1279 Ada 2 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 883,06 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut Alanı Ayrık Nizam taks=0.30 kaks=0.60 olan 2 katlı Konut alanı

Kıymeti : 1.324.590,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 10:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:04

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, BAYRAKTEPE Mahalle/Köy, 852 Ada, 12 Parsel,

Adresi : 852 Ada 12 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 866,08 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut Alanı Ayrık Nizam E=1.00 Yençok=6.75 Ticeret alanı

Kıymeti : 6.495.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:00

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, EMİRLER Mahalle/Köy, 1184 Ada, 46 Parsel,

Adresi : 1184 Ada 46 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 486,26 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut Alanı Ayrık Nizam E=2.00 Yençok=30.50 Konut alanı

Kıymeti : 623.950,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 12:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 12:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 12:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 12:02

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, ERENLER Mahalle/Köy, 126 Ada, 2 Parsel, ev ve arsa,

Adresi : 126 Ada 2 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 4.991,07 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut Alanı Ayrık Nizam E=0.50 Yençok=9.50 Pazar alanı

Kıymeti : 8.484.105,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 13:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 13:37

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 13:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 13:37

11/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.