T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2023/6178 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6178 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, KADIOĞLU Mahalle/Köy, 2060 Ada, 20 Parsel,
Adresi : 2060 Ada 20 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 8.296,67 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı E=3.00 Yençok=45.50 Konut alanı
Kıymeti : 4.148.335,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:23
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:23
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 484 Ada, 11 Parsel,
Adresi : 484 Ada 11 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 1.789,62 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı E=2.00 Yençok=30.50 olan Konut alanı şeklindedir.
Kıymeti : 2.684.430,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:23
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:23
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, HACIBEY Mahalle/Köy, 1072 Ada, 49 Parsel,
Adresi : 1072 Ada 49 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 1.132,74 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı :Konut Alanı Ayrık Nizam E2.50 Yençok=30.50
Kıymeti : 4.530.960,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 12:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 12:23
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 12:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:23
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, DOĞANLIK Mahalle/Köy, 1962 Ada, 17 Parsel,
Adresi : 1962 Ada 17 Parsel Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 899,58 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut Alanı Ayrık Nizam taks=0.30 kaks=0.60 olan 2 katlı Konut alanı şeklindedir.
Kıymeti : 1.349.370,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 13:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 13:34
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 13:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 13:34
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, DOĞANLIK Mahalle/Köy, 1962 Ada, 18 Parsel,
Adresi : 1962 Ada 18 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 898,00 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut Alanı Ayrık Nizam taks=0.30 kaks=0.60 olan 2 katlı Konut alanı şeklindedir.
Kıymeti : 1.347.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 14:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:34
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:34
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 1279 Ada, 2 Parsel,
Adresi : 1279 Ada 2 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 883,06 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut Alanı Ayrık Nizam taks=0.30 kaks=0.60 olan 2 katlı Konut alanı
Kıymeti : 1.324.590,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:04
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:04
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, BAYRAKTEPE Mahalle/Köy, 852 Ada, 12 Parsel,
Adresi : 852 Ada 12 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 866,08 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut Alanı Ayrık Nizam E=1.00 Yençok=6.75 Ticeret alanı
Kıymeti : 6.495.600,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 11:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:00
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, EMİRLER Mahalle/Köy, 1184 Ada, 46 Parsel,
Adresi : 1184 Ada 46 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 486,26 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut Alanı Ayrık Nizam E=2.00 Yençok=30.50 Konut alanı
Kıymeti : 623.950,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 12:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 12:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 12:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 12:02
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, ERENLER Mahalle/Köy, 126 Ada, 2 Parsel, ev ve arsa,
Adresi : 126 Ada 2 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 4.991,07 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut Alanı Ayrık Nizam E=0.50 Yençok=9.50 Pazar alanı
Kıymeti : 8.484.105,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 13:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 13:37
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 13:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 13:37
11/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.